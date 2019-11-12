شكرا لقرائتكم خبر عن سريع وادى زم يطلب من طارق مصطفى ترشيح مدرب جديد بعد اعتذار "إيدر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسئولو نادى سريع وادى زم المغربى من جديد، مع طارق مصطفى مدرب منتخب مصر، من أجل مساعدتهم فى البحث عن مدير فنى جديد للفريق خلفا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته، وذلك بعد أن اعتذر طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك عن المهمة.

واعتذر طارق يحيى "إيدر" عن عدم تولى مهمة قيادة فريق سريع وادى زم المغربى بسبب ظروف خاصة وأخرى أسرية، وتوجه بالشكر للمسئولون.

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وتثق إدارة فريق سريع وادى زم فى خبرات طارق مصطفى، خاصة بعد النجاحات والنتائج المبهرة التى حققها معهم فى الفترة السابقة، الأمر الذى دفعهم للتفكير فى تكرار تجربة التعاقد مع مدرب مصرى مرة أخرى.

ومن المنتظر أن يكثف مدرب المنتخب الوطنى مجهوداته فى البحث عن مدير فنى مصر كفء يستطيع تولى تلك المهمة، خاصة أن الدورى المغربى يتسم بالقوة والندية.