شكرا لقرائتكم خبر عن سريع وادى زم يطلب من طارق مصطفى ترشيح مدرب جديد بعد اعتذار "إيدر" والان مع تفاصيل الخبر
واعتذر طارق يحيى "إيدر" عن عدم تولى مهمة قيادة فريق سريع وادى زم المغربى بسبب ظروف خاصة وأخرى أسرية، وتوجه بالشكر للمسئولون.
وتثق إدارة فريق سريع وادى زم فى خبرات طارق مصطفى، خاصة بعد النجاحات والنتائج المبهرة التى حققها معهم فى الفترة السابقة، الأمر الذى دفعهم للتفكير فى تكرار تجربة التعاقد مع مدرب مصرى مرة أخرى.
ومن المنتظر أن يكثف مدرب المنتخب الوطنى مجهوداته فى البحث عن مدير فنى مصر كفء يستطيع تولى تلك المهمة، خاصة أن الدورى المغربى يتسم بالقوة والندية.
كانت هذه تفاصيل خبر سريع وادى زم يطلب من طارق مصطفى ترشيح مدرب جديد بعد اعتذار "إيدر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.