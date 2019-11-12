شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. معزة وفوطة مسحورة.. عفركوش الملاعب الأفريقية يداهم الفرق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مخطئ من يتخيل أن زمن السحر قد انتهى بلا رجعة، وأن الحديث عن الأعمال السفلية، والمكائد السحرية حديث جنونى، لاسيما أن أفريقيا مازالت تعيش فى عالم السحر والشعوذة، وهناك وقائع تشهد على ذلك حملتها مباريات الأندية والمنتخبات المصرية فى مواجهتها مع الفرق الأفريقية.

وتنوعت طرق السحر والشعوذة ما بين معزة وزلطة وفوطة مسحورة وحجاب وعظام حيوانات وهو مانلقى الضوء عليه فى التقرير التالى..

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