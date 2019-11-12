شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى أُجريت منذ قليل بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمدينة السادس من أكتوبر بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى والسيدة فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم عن وقوع بيراميدز فى المجموعة "A" بصحبة أندية نواذيبو الموريتانى، واينوجو رينجرز النيجيرى، والمصرى البورسعيدى. وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز كالتالى : رينجزر & بيراميدز فى نيجيريا.. 1 ديسمبر بيراميدز * نواذيبو الموريتانى فى مصر ..8 ديسمبر Advertisements المصرى & بيراميدز..29 ديسمبر بيراميدز & المصرى..16 فبراير بيراميدز & رينجرز النيجيرى فى مصر .. 23 فبراير نواذيبو& بيراميدز فى موريتانيا..8 مارس فيما جاءت المجموعة "B" لتضم أندية بيدفيست ويتس الجنوب أفريقى والنصر الليبى وجوليبا المالى وهورويا الغينى، وضمت المجموعة "C" أندية نهضة بركان المغربى وموتيما بيمبى الكونغولى وزاناكو الزامبى وأدجوبى البنينى، بينا ضمت المجموعة "D" أندية سان بيدرو الإيفوارى وحسنية أغادير المغربى وإنييمبا النيجيرى وبارادو الجزائرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.