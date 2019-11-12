شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه طنطا وديا غدا استعدادا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الذئاب، غداً الأربعاء، نظيره طنطا فى المباراة الودية الثانية التى تقام على ملعب الجبل الأخضر، حيث يستعد ذئاب الجبل لمواجهة أسوان بعد استئناف مسابقة الدورى العام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة.

وكان الجهاز الفنى للمقاولون قد استقر على خوض أربع مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الأفريقية حتى 22 نوفمبر الجارى.

ونجح ذئاب الجبل فى الفوز بالمباراة الودية الأولى بسداسية مقابل هدفين أمام منوف، على أن يلتقى المقاولون مع طنطا فى المباراة الودية الثانية، كما يواجه المقاولون طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، ويختتم ذئاب الجبل مشوار الوديات بمواجهة المتحدة يوم الأحد المقبل.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.