شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر الترتيب العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الاتحاد الدولى للكاراتيه الترتيب العام لدول العالم فى الكاراتيه، والذى أسفر عن تصدر مصر الترتيب العام، فى المركز الأول بعدد 49245 نقطة.

وحلت تركيا فى المركز الثانى بـ 49080 نقطة، بينما جاءت اليابان ثالثة بـ46815 نقطة، أما فرنسا ففى المركز الرابع بمجموع نقاط 33075 نقطة.

وكان الكاراتيه قد توج ببطولة العالم التى أقيمت مؤخرا بتشيلى بمشاركة منتخبات الناشئين والشباب وتحت 23 سنة، برصيد 19 ميدالية متنوعة.

وبعد أن دخل الكاراتيه ضمن الألعاب الأولمبية ستشارك مصر بعدد من اللاعبين، ومن المتوقع مشاركة الثنائى جيانا فاروق وعلى الصاوى نظرا لتواجدهما فى التصنيف العالمى والأولمبى للعبة.