شاهد مهارات أخرى لمصطفى محمد فى معسكر المنتخب الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبى فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، داخل معسكر الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 والتى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى. وظهر مصطفى محمد يتلاعب بزجاجات المياه فى تحدٍ مع زملائه بالمعسكر. كان مصطفى محمد قد افتتح التسجيل للفراعنة في مباراة غانا، التى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بثلاثية مقابل هدفين فى ثانى جولات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية ليحصد الفراعنة 6 نقاط محققين العلامة الكاملة ويضمن المنتخب الوطنى التأهل إلى نصف النهائى.

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