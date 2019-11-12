تعرف على مواعيد مباريات المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى أُجريت منذ قليل بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف بمدينة السادس من أكتوبر بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى والسيدة فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم عن وقوع المصرى فى المجموعة "A" بصحبة أندية نواذيبو الموريتانى، واينوجو رينجرز النيجيرى، وبيراميدز المصرى. ومثل المصرى فى القرعة ياسر عزت مدرب الفريق الأول ومحمد عوض إدارى الفريق. وجاءت مواعيد مباريات المصرى البورسعيدى كالتالى نواذيبو الموريتانى & المصرى البورسعيدى فى موريتانيا ..1 ديسمبر المصرى & رينجرز النيجيرى فى مصر .. 8 ديسمبر Advertisements المصرى & بيراميدز فى مصر .. 29 ديسمبر بيراميدز & المصرى فى مصر ..16 فبراير المصرى & نواذيبو الموريتانى فى مصر ..23 فبراير رينجرز النيجرى & المصرى فى نيجيريا.. 8 مارس

فيما جاءت المجموعة "B" لتضم أندية بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي والنصر الليبي وجوليبا المالي و هورويا الغيني ، وضمت المجموعة "C" أندية نهضة بركان المغربي وموتيما بيمبي الكونغولي وزاناكو الزامبي وأدجوبي البنينى، بينا ضمت المجموعة “D” أندية سان بيدرو الايفواري وحسنية أغادير المغربي وانييمبا النيجيري وبارادو الجزائرى. جدير بالذكر أن المصرى جاء ضمن الأندية صاحبة التصنيف الأول بصحبة أندية هورويا الغينى وانييمبا النيجيرى ونهضة بركان المغربى، فيما جاءت أندية حسنية أغادير المغربى وزاناكو الزامبى واينوجو رينجرز النيجيري وجوليبا المالي ضمن التصنيف الثانى، بينما جاءت باقي الأندية الستة عشر في التصنيف الثالث.

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