المصري يُعلن مواعيد مبارياته بمجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي المصري عن مواعيد مبارياته بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصري في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جواره بيراميدز ونواذيبو اف سي الموريتاني بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي المصري فإن لجنة المسابقات بالكاف قد أعلنت مواعيد مباريات دور المجموعات بالكامل.

وسيواجه المصري فريق بيراميدز في الجولتين الثالثة والرابعة يومي 29 ديسمبر و16 فبراير على الترتيب وجاءت المواعيد كالآتي:

الجولة الأولى

اذيبو اف سي الموريتاني & المصري وتقام بموريتانيا في الأول من ديسمبر المقبل.

الجولة الثانية :

المصري & اينوجو رينجرز النيجيري وتقام بمصر في الثامن من ديسمبر المقبل.

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الجولة الثالثة :

المصري & بيراميدز وتقام بمصر في التاسع والعشرين من ديسمبر المقبل.

الجولة الرابعة :

بيراميدز & المصري وتقام بمصر في السادس عشر من فبراير عام 2020.

الجولة الخامسة :

المصري & نواذيبو اف سي الموريتاني وتقام بمصر في الثالث والعشرين من فبراير 2020.

الجولة السادسة :

اينوجو رينجرز النيجيري & المصري وتقام بنيجيريا في الثامن من مارس 2020.