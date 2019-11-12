المصري وبيراميدز يعلقان على قرعة مجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: علق نادييا المصري وبيراميدز على قرعة دورالمجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية التي أسفرت عن تواجدهما في المجموعة الأولى. وأقيمت صباح اليوم الثلاثاء، قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية وأسفرت عن وقوع المصري وبيراميدز في المجموعة الأولى رفقة رينجيرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني. وخلال تصريحات لقناة أون سبورت قال ياسر عزت مدرب فريق المصري: "تواجدنا في مجموعة محترمة، وفريق بيراميدز معروف بالنسبة لنا". Advertisements وأضاف: "لن نفكر في تلك المواجهة في الوقت الحالي، لدينا مباراة خارج ملعبنا في الجولة الأولى". وأتم عزت قائلًا: "المصري يمتلك مدرب جيد، لديه خبرات أفريقية، وسنسعى كفريق مصري للوصول إلى الأدوار النهائية". على الجانب الآخر علق عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز على القرعة قائلًا: "مجموعة متوازنة، ديسابر مدرب الفريق سمعته جيدة في أفريقيا ويمتلك خبرات في البطولات الافريقية". وأتم: "بالتأكيد المنافسة ستكون قوية بين فرق المجموعة".

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