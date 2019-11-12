انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
وصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في الإسكندرية تمهيدًا للانضمام للمعسكر.
ويتأهب المنتخب الوطني مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يوم 14و18 ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
وحسبما أفاد مراسل يلا كورة أن صلاح وصل إلى فندق المنتخب بعد ظهر اليوم الثلاثاء تمهيدًا للانخراط في المعسكر.
وكان المنتخب الوطني قد خاض مباراة ودية لكن بالعناصر المحلية أمام ليبيريا يوم الخميس الماضي وانتهت بالفوز بهدف دون رد سجله حمدي فتحي.
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