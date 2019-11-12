أجايي ينتظم في مران الأهلي الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن النادي الأهلي عن انتظام لاعبه النيجيري جونيور أجايي في مران الفريق يوم الأربعاء بعد عودته من نيجيريا.
وتوجه أجايي من الإمارات العربية المتحدة - وهو المكان الذي أقام فيه الأهلي معسكره - إلى نيجيريا من أجل إنهاء عدد من الأمور الخاصة أبرزها تجديد جواز سفره.
وحسبما أفاد المركز الإعلامي للنادي الأهلي فإن أجايي سيخوض المران يوم الأربعاء رفقة باقي عناصر الفريق.
وفي نفس السياق سيشارك وليد أزارو المهاجم المغربي في مران الفريق اليوم الثلاثاء بعد عودته من المغرب حيث قضى إجازة قصيرة.
وسيخوض حسام عاشور قائد الفريق مران الفريق اليوم بعد أن قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم يوم الاثنين.
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