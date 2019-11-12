المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية التي أقيمت فعالياتها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تواجد فريقي المصري وبيراميدز في المجموعة الأولى رفقة رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.

وتأهل 16 فريقًا إلى دور المجموعات هم: المصرى، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.

الفرق الـ16 سيتم تقسيمها إلى 4 مجموعات كل منها يضم 4 فرق.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى

1- نواذيبو (موريتانيا)

2-رينجرز (نيجيريا)

3-بيراميدز (مصر)

4-المصرى (مصر)

المجموعة الثانية

1-بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا)

Advertisements

2- النصر (ليبيا)

3- جوليبا (مالي)

4- هورويا (غينيا)

المجموعة الثالثة

1-نهضة بركان (المغرب)

2-موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)

3-زاناكو (زامبيا)

4- إيساي (بنين)

المجموعة الرابعة

1-سان بيدرو (كوت ديفوار)

2-حسنية أغادير (المغرب)

3-إنيمبا (نيجيريا)

4- بارادو (الجزائر)