بعد إصابته بقطع في الغضروف.. حمدي فتحي: راضي بأي حاجة.. ربنا بيختار الصح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق حمدي فتحي، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، على إصابته بقطع في غضروف الركبة، قائلًا: "راضي بأي حاجة.. ربنا بيختار الصح".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، مساء أمس الاثنين، إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب المصري الذي يستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.

Advertisements

وكتب فتحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على كل شىء وراضي بأي حاجة ربنا يديهالي".

وأضاف: "الحمد لله أكيد ربنا بيختار الصح دايما، وأوعدكوا إن شاء الله هرجع أقوى وأحسن من الأول.. دعواتكم".

شارك حمدي فتحي في آخر ظهور للمنتخب المصري أمام ليبيريا، وسجل هدف الفوز، مثلما فعل في مواجهة بوتسوانا ليقدم نفسه دولياً بشكل لافت للأنظار.