شباب يد الأهلي يواجه الأوليمبي في الدوري

يخوض فريق الشباب لكرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام فريق الأوليمبي ضمن منافسات بطولة الدوري.
وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة نادي الأوليمبي بالإسكندرية، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة عروضه القوية التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد محمد يحيى مدرب الفريق جاهزية جميع اللاعبين واصرارهم علي اداء مباراة قوية رغم وجود عدد من الإصابات، مشيرا إلى أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات المقبلة للمنافسة على اللقب.
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