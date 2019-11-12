سيدات يد الأهلي يواجهن هليوليدو في بطولة منطقة القاهرة

يخوض الفريق الاول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي مواجهة مهمة اليوم أمام فريق هليوليدو، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وكان الأهلي قد أنهى تدريباته أمس على الصالة المغطاة بالنادي؛ استعدادا لهذه المباراة التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته في البطولة. المغطاة بالنادي؛ استعدادا لهذه المباراة التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته في البطولة. يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فاز في مباراته الماضية على فريق الطيران بنتيجة 36-23.

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