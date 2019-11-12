أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جده خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى.
كما أنهت إدارة النادى أتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة ، حيث من المقررأن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الاثنين 18 نوفمبر في إطار أستعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في دور الـ 16 للبطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020 " حيث حسم زعيم الثغر لقاء الذهاب بالإسكندرية بالفوز على فريق المحرق بهدفين دون رد ،
و يؤدى الفريق العمرة خلال تواجده بالأراضي السعودية بمدينة مكة اليوم التالى للمباراة يوم 19 نوفمبر ، على أن يُغادر الفريق متجهاً إلى مملكة البحرين يوم 21 نوفمبر و يُقيم معسكراً حتى موعد المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر و العودة إلى مدينة الإسكندرية اليوم التالى 27 نوفمبر أستعداداً لمواجهة النادى الاسماعيلى و المقرر إقامتها يوم 30 نوفمبر الجارى .
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يُعسكر في السعودية ويواجه الوحدة وديًا استعدادًا للمحرق البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.