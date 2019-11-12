الاتحاد السكندري يُعسكر في السعودية ويواجه الوحدة وديًا استعدادًا للمحرق البحريني

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جده خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى.

كما أنهت إدارة النادى أتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة ، حيث من المقرر

أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الاثنين 18 نوفمبر في إطار أستعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في دور الـ 16 للبطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020 " حيث حسم زعيم الثغر لقاء الذهاب بالإسكندرية بالفوز على فريق المحرق بهدفين دون رد ،و يؤدى الفريق العمرة خلال تواجده بالأراضي السعودية بمدينة مكة اليوم التالى للمباراة يوم 19 نوفمبر ، على أن يُغادر الفريق متجهاً إلى مملكة البحرين يوم 21 نوفمبر و يُقيم معسكراً حتى موعد المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر و العودة إلى مدينة الإسكندرية اليوم التالى 27 نوفمبر أستعداداً لمواجهة النادى الاسماعيلى و المقرر إقامتها يوم 30 نوفمبر الجارى .