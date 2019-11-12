مدرب الأهلي يقرر إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا في الرابعة عصرًا خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التي

حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

وحدد الجهاز الفني بشكل مبدئي الأسبوع المقبل موعدًا لخوض تجربة ودية، على أن يتحدد طرفها في وقت لاحق.

وكان الأهلي قد بدأ أمس الاثنين المرحلة الثانية من الإعداد تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تحضيرا لمرحلة ما بعد فترة التوقف التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.