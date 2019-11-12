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تعرف على حكام مباراتي اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

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أعلنت لجنة حكام بطولة كاس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة عن حكام مباراتي اليوم بين كوت ديفوار وجنوب افريقيا بجانب نيجيريا مع زامبيا بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة على ستاد

السلام.
وتنطلق المباراة الأولى بين فى الخامسة عصرا بين كوت ديفوار وجنوب أفريقيا ويديرها طاقم تحكيم بقيادة الجيبوتي سليمان دجاما ويعاونه حبيب سانو من بوركينا فاسو ووصامويل بوادوتاكام من نيجيريا وبوبو تراوري من مالي حكما رابعا.
ويدير المباراة الثانية بين زامبيا ونيجيريا، الجابونى بيير اتشو ويعاونه كل من جيمس فيدريك ايملى من سيشيل وعبدالعزيز سالي من النيجر ولحلو بن براهم الجزائري كحكم رابع.
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