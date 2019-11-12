شاهد.. إسلام الشاطر: عبدالرحمن مجدي قلب مباراة المنتخب الأولمبي مع غانا

أشاد إسلام الشاطر، لاعب الأهلي السابق، بدور عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مع المنتخب الأولمبي، في لقاء أمس، الذي جمع بين منتخبي الفراعنة وغانا، وانتهى لصالح مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

نشر الشاطر عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "عجبني جدًا

منتخبنا الأولمبي، خصوصًا رمضان وأبو الفتوح، ولكن شوقي غريب يستحق الأفضل في هذه المباراة، لأنه غيّر جلده من مدرب نمطي وتقليدي لمدرب مبتكر، ألف مبروك عوضتم بهذا الأداء الرائع الأداء الهزيل لمنتخبنا الوطني الأول في كأس الأمم الأخيرة، استمروا مصر كلها وراكوا".

ورد أحد متابعي الشاطر قائلًا: "ليه يا كابتن محدش فيكم اتكلم عن عبدالرحمن مجدي على رغم إنه قلب المباراة بعد نزوله".

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أجاب الشاطر قائلًا: "لا إحنا اتكلمنا عليه أمبارح في ملعب الأهلي بس أنا هنا باتكلم عن الأفضل في المباراة ككل، وقلنا امبارح إنه قلب المباراة لصالح منتخبنا، عبدالرحمن مجدي خامة مبشرة ورائعة".