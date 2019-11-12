شاهد.. فان دايك يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2019

توج الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2019.

حرصت صفحة ليفربول الرسمية على تهنئة فان دايك بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "فان دايك فوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في حفل جائزة

الأفضل بشمال غرب إنجلترا".

تُمنح الجائزة لأفضل لاعب داخل الملعب وخارجه، بعدما واصل فان دايك تألقه للموسم الثاني على التوالي رفقة ليفربول.

كان مدافع ليفربول فاز بالعديد من الجوائز الفردية هذا العام، حيث حصد

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جائزة أفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قائد برشلونة ، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ، مهاجم يوفنتوس.

وأيضًا وُجد فان دايك في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، من قِبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.