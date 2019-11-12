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أجايي ينتظم في تدريبات الأهلي غدًا بعد عودته من نيجيريا

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جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ينتظم غدا الأربعاء في مران الفريق بعد عودته من نيجيريا، والانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به، وذلك وفقا لما

أعلنه الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وكان أجايي قد توجه إلى نيجيريا من الإمارات مباشرة بعد انتهاء معسكر الأهلي التدريبي الذي استمر

لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفني بالتدريبات البدنية والفنية وتأجيل فكرة إقامة تجارب ودية للمرحلة الثانية من فترة الإعداد.

وأكد أجايي عودته وانتظامه في مران الفريق وفقا للموعد المحدد له، للمشاركة في تدريبات الفريق ضمن المرحلة  الثانية من فترة الإعداد.

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