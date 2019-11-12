وليد أزارو يعود لتدريبات الأهلي

يشارك وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، في المران الجماعي الذي يقام على ملعب التتش، ضمن فترة الإعداد الثانية للفريق.
يشارك أزارو في مران الفريق بعد وصوله إلى القاهرة قادمًا من المغرب وفقًا للموعد المتفق عليه معالجهاز الفني.
قاد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مران أمس بعد عودته من سويسرا وقضاء إجازة قصيرة.
يذكر أن المدير الفني للفريق رينيه فايلر قام بتقسيم فترة الإعداد خلال التوقف إلى مرحلتين، تضمنتالأولى إقامة معسكر خارجي في الإمارات، وبدأت المرحلة الثانية أمس وتتضمن إقامة تجربة ودية؛ للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لفترة ما بعد التوقف، التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات مهمة في الدوري المصري، إضافة إلى مواجهة النجم الساحلي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس في تونس.
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