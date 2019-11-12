حسام عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم

ينتظم حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق، الذي يقام في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش.

وكان عاشور قد اكتفى أمس بأداء جلسة في الجيم،

في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة

التي منحها الجهاز الفني للاعبين، واستمرت أربعة أيام، عقب انتهاء المعسكر الخارجي والعودة من الإمارات.

ويواصل الفريق تحضيراته ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وفقا لأجندة الجهاز الفني التي تشمل إقامة مباراة ودية بعدما اكتفى الجهاز بالمران البدني والفني في المرحلة الأولى.