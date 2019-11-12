رياضة | مفاجأة جديدة بشأن مكان إقامة السوبر الإسباني النسائي

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كشفت تقارير صحفية مفاجأة جديدة بشأن السوبر الإسباني النسائي ومكان إقامته في المستقبل.

مفاجأة جديدة بشأن مكان إقامة السوبر الإسباني النسائي

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "كأس السوبر الإسباني النسائي سيُلعب مُستقبلاً في السعودية".

وتستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإسباني المقرر إقامته من 8 يناير المقبل وحتى الثاني عشر من الشهر نفسه.

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وأضافت الصحيفة: "يمكن للمرأة دخول الملعب اللباس كما يحلو لها، من أكثر الجوانب أهمية الناتجة عن نقل كأس السوبر إلى السعودية هي النظر في وضع المرأة في هذا البلد

الاتحاد الاسباني أصر على ان النساء ستتمكن من الدخول بحرية إلى الاستاد والجلوس أينما تريد".

وواصلت: "الاتحاد الاسباني لكرة القدم ; " لأن هذه هي السنة الأولى التي نحتفل بها بالشراكة مع السعودية، نحن نفضل لعب السوبر النسائي هنا في إسبانيا ولكن في الاتفاقية ينعكس أنه يمكن لعبها في المملكة العربية السعودية مُستقبلاً".

واستكملت: ملعب السوبر الإسباني ; ملعب الملك عبد الله يتسع لـ 62 ألف شخص، الفرق المستضيفة ; المنتخب السعودي, نادي الاتحاد ونادي الأهلي"

واختتمت الصحيفة: "عدد التذاكر التي سيحصل عليها كل ناد غير معروف لكن من الاتحاد الاسباني يقولون إن عشرات الآلاف من المشجعين سيكونون قادرين على الذهاب إلى كأس السوبر الإسبانية في السعودية".