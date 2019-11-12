رياضة | محمد صلاح يتمسك بمنتخب مصر وقرار منتظر من ليفربول

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تمسك محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بالانضمام لمعسكر الفراعنة خلال المعسكر الذى انطلق ببرج العرب بالأسكندرية خلال الأيام الماضية استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

محمد صلاح يتمسك بمنتخب مصر وقرار منتظر من ليفربول

ويعانى محمد صلاح من إصابة في الكاحل علي أثرها تم إستبداله خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المباراة السابقه لفريقه بالدوري الإنجليزي والذي استطاع فيها صلاح في إحراز الهدف الثانى في مباراة انتهت بنتيجة 3-1 للريدز.

وخرج محمد صلاح من المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما تمسك بخوض اللقاء كامل متحمل على نفسه منذ تدخل اللاعب البرازيلي فيرناندينيو عليه خلال مدريات الشوط الأول، ليكمل اللقاء ثم بعد المباراة قام الجهاز الطبي للفريق الإنجليزي بإجراء اللازم.

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وقرر محمد صلاح المجئ لمصر والانتظام بمعسكر الفراعنه الذي يستعد لخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، علي أن يُعرض صلاح علي الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب لتقييم حالته وهل يستطيع اللحاق باللقائين أم لن يلحق.

ومن المتوقع أن يرسل فريق ليفربول الإنجليزي فريقا طبيا خلف محمد صلاح من أجل معالجته إذا أظهرت نتائج الفحص أي مشكلات كبيرة خلال وجوده بمصر.

وكان محمد صلاح لم يتواجد في مصر خلال المعسكر الماضي والذى أقيم في شهر أذتوبر والذى خاض فيه المنتخب مباراة ودية أمام بوتسوانا وانتهت بفوز مصر بهدف دون رد.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس عقب التوقف الدولي.