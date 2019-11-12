رياضة | قرعة الكونفيدرالية كاملة بعد صدام المصري وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة الكونفيدرالية كاملة بعد صدام المصري وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أُجريت منذ قليل بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بمدينة السادس من اكتوبر بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن وقوع المصري في المجموعة “A” بصحبة أندية نواذيبو الموريتاني، واينوجو رينجرز النيجيري، وبيراميدز المصري.

وجاءت المجموعة “B” لتضم أندية بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي والنصر الليبي وجوليبا المالي وهورويا الغيني، وضمن المجموعة “C” لتضم أندية نهضة بركان المغربي وموتيما بيمبي الكونغولي وزاناكو الزامبي وأدجوبي البنيني، بينا ضمت المجموعة “D” أندية سان بيدرو الايفواري وحسنية أغادير المغربي وانييمبا النيجيري وبارادو الجزائري.

الجدير بالذكر أن المصري جاء ضمن الأندية صاحبة التصنيف الأول بصحبة أندية هورويا الغيني وانييمبا النيجيري ونهضة بركان المغربي، فيما جاءت أندية حسنية أغادير المغربي وزاناكو الزامبي واينوجو رينجرز النيجيري وجوليبا المالي ضمن التصنيف الثاني، بينما جاءت باقي الأندية الستة عشر في التصنيف الثالث.

هذا وسيتم الإعلان لاحقا عن موعد مباريات المصري بدور المجموعات بالكامل، ومثل المصري في القرعة الكابتن ياسر عزت مدرب الفريق الأول ومعه الكابتن محمد عوض اداري الفريق.