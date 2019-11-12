رياضة | بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تدعيم خط الهجوم بصفقة الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأصر رينيه فايلر أن يكون المهاجم من أفضل اللاعبين في القارة السمراء ويختلف عن المجموعة الحالية وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن الذين أجبروه على اللعب بجونيور أجايي في خط الهجوم لعدم قدرتهم على استيعاب فكره.

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ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الأهلي ولجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح رحلة البحث عن مهاجم إفريقي يلعب في أوروبا لعرضهم على فايلر تمهيدًا لاختيار أحدهم في خلال الميركاتو الشتوي.