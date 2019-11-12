بعد خيانته لزوجته.. ريان جيجز يواعد فنانة تصغره بـ 15 عاما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل ريان جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، والبالغ من العمر 45 عاما، في غلاقة عاطفية جديدة مع امرأة تصغره بـ15 عاما، وفقا لما كشف عنه تقرير بريطاني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “The Sun” البريطانية، فإن ريان جيجز يواعد هيلين ستيلينج هولت البالغة من العمر 30 عاما، وتعمل “دي جي” وغالبا ما تتواجد في الاحتفالات التي يقيمها نادي مانشستر يونايتد.

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الصحيفة أشارت إلى إمكانية تعارف الثنائي على بعضهما البعض في إحدى حفلات “الشياطين الحمر”.

كما أعادت الصحيفة للأذهان، قصة خيانة جيجز لزوجته مع زوجة أخيه عام 2011، وهي القضية التي أثارت الرأي العام حينها، وأدت لانفصاله عن زوجته ووالدة طفلتيه، وانفصال أخيه عن زوجته أيضا.

ريان جيجز المديؤ الفني الحالي لمنتخب ويلز ، كان قد لعب في صفوف اليونايتد بين عامي 1990 و2014، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي 13 مرة، ولقب دوري الأبطال مرتين، وكأس الاتحاد 4 مرات، كما حصل على جائزة هدف الموسم 1998/1999، وسجل 168 هدفا خلال 963 مباراة مع “الشياطين الحمر”.