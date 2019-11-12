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بيراميدز والمصري يصطدمان في مجموعة واحدة بالكونفدرالية

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أقيمت قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية موسم 2019-2020 اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، لتوزيع الـ16 فريقًا على 4 مجموعات، في حضور كلاً من أحمد أحمد وهاني أبو ريدة وفاطمة سامورا ومعاذ حجي.

الزمالك حامل اللقب

حيث يعد نادي الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية، بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي في مباراة النهائي.

صدام مصري في مجموعة واحده

واصطدم نادي بيراميدز، بالمصري البورسعيدي، ممثلي مصر في البطولة، في المجموعة الأولى، بجانب كلاً من فريقي نواذيبو، ورينجرز.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى

1- نواذيبو.

2- رينجرز.

3- بيراميدز.

4- المصري.

المجموعة الثانية

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1- بيدفيست ويتس.

2- النصر.  

3- دجوليبا.

4- حوريا.

المجموعة الثالثة

1- نهضة بركان.

2- موتيمبي.

3- زاناكو.

4- إيساي.

المجموعة الرابعة

1- سان بيدرو.

2- حسنية أغادير.

3- أنيمبا.

4- بارادو.

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