الامارات | بالصور.. عودة «منتخب الساجدين» تسعد الشعب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عودة «منتخب الساجدين» تسعد الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش الجمهور المصري، مساء أمس، مع سهرة كروية رائعة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً، المقامة في مصر، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، ولقاء المنتخب المصري والأسود السوداء منتحب غانا القوي، حيث شعر الجمهور بأن الكرة المصرية على موعد مع جيل جديد من اللاعبين المميزين القادرين على إعادة «منتخب الساجدين»، الذي توج بلقب كأس أمم إفريقيا في ثلاث بطولات متتالية 2006-2008-2010.

وكان المنتخب الغاني قد تقدم في المباراة، أمس، مرتين بنتيجة 1-0،2-1، قبل أن يعود رجال المنتخب المصري، بقيادة النجم المصري رمضان صبحي، ويحرزوا هدفين في آخر 10 دقائق، ليتصدروا المجموعة الأولى ويصعدوا إلى الدور قبل النهائي.

ما أسعد الجمهور المصري أمس، بعيداً عن الفوز والنتيجة، هي الروح والأداء والقوة القتالية في المباراة من جانب اللاعبين، وحرصهم على القتال والفوز حتى آخر دقيقة، ليغطي ذلك على أي ضعف فني، وهو ما أسهم في تحقيق الفوز، والكشف عن ثلاثة أو أربعة لاعبين موهوبين، سيكونون إضافة قوية للمنتخب، بداية من رمضان صبحي، ومصطفى محمد، وأبو الفتوح، وغيرهم من اللاعبين المميزين.

وعقب المباراة قام كل اللاعبين والجهاز الفني بسجدة شكر لله، أسعدت الجمهور، وأيضاً وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الحالي عمرو الجنايني، الذين ظهرت فرحتهم بشكل كبير بالروح والفوز.