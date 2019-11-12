شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: «بوكيتينو» الخيار الأول لتدريب بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية اعتلاء الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، قائمة المرشحين لتولي تدريب نادي بايرن ميونخ الألماني.

وكان البافاري قد أطاح بمدربه نيكو كوفاتش قبل أيام فيما يتولى حاليًا هانس فليك تدريب الفريق ومتوقع أن يستمر حتى نهاية الموسم.

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وأشار تقرير نشره موقع «ذا أثليتيك» أن «بوكيتينو» أصبح هو المرشح الأول لتولي تدريب العملاق الألماني في حال رحيله عن القيادة الفنية للسبيرز.

ونقل الموقع عن مصدر قوله: «بوكيتينو سيكون الخيار المفضل، إذا انتهى به الأمر بالانفصال عن السبيرز، والذي يبدو الأقرب للحدوث، فسيفعل بايرن كل شئ للحصول عليه».

وأضاف: «على الجانب الآخر، هذا ما سيفعله الجميع، حتى ريـال مدريد وربما مانشستر يونايتد، اللذان يستهدفان التعاقد معه منذ عام ونصف، إنه خيار صعب جدًا ولكنه سيكون أولوية بايرن».