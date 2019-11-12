شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق تاريخية في انتصار منتخب مصر الأولمبي على غانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا غاليًا على حساب نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الثانية للدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عامًا، المقامة بمصر، ومن ثم ضمن التأهل لنصف نهائي المسابقة والمنافسة بقوة على إحدى البطاقات الثلاثة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

نستعرض من خلال هذا التقرير 7 حقائق تاريخية عن انتصار شباب الفراعنة.

1. شوقي غريب ينهي حالة النحس التي لازمته أمام المنتخب الغاني، حيث خسر أمامه في 3 مناسبات سابقة أبرزها الخسارة في نصف نهائي بطولة العالم للشباب 2001.

2. للمرة الأولى يحقق المنتخب المصري الانتصار في الجولة الثانية لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا، فخسر في نسخة 2011 أمام المغرب ثم تعادل في الجولة ذاتها بنسخة 2015 أمام نيجيريا بنتيجة 2/2.

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3. المنتخب المصري الأولمبي يتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا للمرة الثانية في تاريخه خلال 3 مشاركات، حيث سبق وأن بلغ نصف نهائي نسخة 2011 بالمغرب.

4. مصطفى محمد يرفع غلة أهدافه إلى الرقم 31 خلال مسيرته الكروية في المباريات الرسمية سواء مع الأندية التي لعب بقميصها أو منتخبات الشباب، بواقع 25 هدفًا مع الأندية و6 مع المنتخبات العمرية الوطنية.

5. المنتخب المصري دائمًا ما يتأخر في نتيجة لقاءات الجولة الثانية لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا، فكان متأخرًا بنتيجة 2/0 أمام نظيره المغربي في نسخة 2011، كذلك بنفس النتيجة أمام نظيره النيجيري في 2015، وهو ما تكرر في لقاء الأمس بتأخر شباب الفراعنة 1/0 و2/1 قبل قلب الدفة والفوز في النهاية.

6. للمرة الأولى ينجح المنتخب المصري الأولمبي في تسجيل 3 أهداف في مباراة واحدة خلال تاريخ مشاركاته في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، فكان العدد الأقصى له من الأهداف في المباراة الواحدة هو هدفين.

7. بتأهله إلى نصف النهائي، أكد المنتخب المصري التواجد العربي الدائم في المربع الذهبي لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ففي النسخة الأولى من المسابقة في 2011 تواجد منتخبا مصر والمغرب بهذا الدور، وفي نسخة 2015 ظهر المنتخب الجزائري ضمن الأربعة الكبار.