شكرا لقرائتكم خبر عن رحيم ستيرلينج محبط من استبعاده من معسكر إنجلترا بعد شجاره مع «جوميز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشعر نجم نادي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج بالإحباط بعدما قرر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت، استبعاده من معسكر الفريق بعد دخوله في شجار مع لاعب ليفربول جو جوميز.

وكان الثنائي قد اشتبكا، أمس، داخل المعسكر فيما حاول «ستيرلينج» الإمساك بـ«جوميز» من رقبته، ليتدخل اللاعبون للفصل بينهما، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

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وأكدت صحيفة «ميرور» البريطانية أن مهاجم السيتيزنز يشعر بالإحباط من قرار الاستبعاد، فيما أوضح أن المشكلة تم حلها بالفعل مع «جوميز».

وكان «ستيرلينج» قد أصدر بيانًا عقب الواقعة قال فيه: «كلانا أنا وجو تحدثنا وقمنا بحل الموضوع وتخطيناه، للأسف مشاعرنا كانت لا تزال ساخنة منذ مباراة أمس (ليفربول ومانشستر سيتي). أشعر أن القرار الصحيح بالنسبة للفريق هو الذي تم اتخاذه والذي تم بموافقة الفريق بالكامل، والآن علينا التركيز على مباراة ليلة الخميس».

وأضاف: «نحن في رياضة تشتعل فيها المشاعر، وأنا رجل بما يكفي للاعتراف بأن مشاعري تغلب علي، لهذا نحن نلعب هذه الرياضة لأننا نحبها، أنا وجو جوميز بخير، نحن نفهم أنه كان شيئًا استمر فقط 5-10 ثوان وانتهى، ونحن نسير للأمام ولا نجعل منه أمرًا أكبر مما هو عليه».

يذكر أن أساس الأزمة كان خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدف، والتي شهدت اشتباك بين «ستيرلينج» و«جوميز» على أرض الملعب، قبل أن يتكرر هذا الاشتباك في معسكر المنتخب الإنجليزي.