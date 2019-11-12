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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرعة الكونفدرالية.. المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
أسفر سحب قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التي أجريت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، عن عدة مواجهات عربية صعبة.
وأوقعت القرعة مواجهة خاصة عربية مصرية بين فريق المصري وبيراميدز، وكلاهما مصريان.وتأهل لهذا الدور 16 فريقًا، هم:
المصري، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).
|المجموعة الأولى
|نواذيبو
|رينجرز
|بيراميدز
|المصري
|المجموعة الثانية
|بيدفست فيتس
|النصر
|جوليبا
|هورويا
|المجموعة الثالثة
|نهضة بركان
|موتيما بيمبي
|زاناكو
|إيساي
|المجموعة الرابعة
|سان بيدرو
|حسنية أغادير
|إنيمبا
|بارادو
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