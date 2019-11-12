قرعة الكونفدرالية.. المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أسفر سحب قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التي أجريت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، عن عدة مواجهات عربية صعبة.

وأوقعت القرعة مواجهة خاصة عربية مصرية بين فريق المصري وبيراميدز، وكلاهما مصريان.وتأهل لهذا الدور 16 فريقًا، هم:

المصري، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا).