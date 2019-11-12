شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرولا محط اهتمام مان يونايتد ودورتموند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 ترتفع حرارة السباق على التوقيع مع مدافع ​انتر ميلان​، ​لورنزو بيرولا​.

وراقب ​مانشستر يونايتد​ نجم منتخب إيطاليا في كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت أخيرا في ​البرازيل​. Advertisements وتقول TMW ان ​بوروسيا دورتموند​ مهتم أيضا باللاعب الموهوب. ومثل يونايتد، أرسل "بي في بي" الكشافة لمتابعة بيرولا في البرازيل وقد أثار إعجابهم. ولم يجدد اللاعب عقده الذي ينتهي في العام 2021، لكن من المحتمل أن يقترح إنتر تمديدًا للشروط العليا في العام الجديد.

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