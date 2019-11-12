الاولمبي المصري يكشف طبيعة اصابة كريم العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

اكد أيمن زين طبيب ​منتخب مصر الأولمبي​ أن كريم العراقي الظهير الايمن للمنتخب تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مواجهة ​منتخب غانا​ في الجولة الثانية من دور المجموعات ب​كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام​ التي تحتضنها مصر لغاية 22 الشهر الجاري .



و كشف زين أن اللاعب سيخضع للأشعة للاطمئنان على إصابته ومدى قدرته على المشاركة في مواجهة الكاميرون الخميس المقبل في ختام دور المجموعات.

وكان المنتخب الأولمبي قد نجح في تحويل تأخره أمام نظيره الغاني بهدفين مقابل هدف الى فوز بنتيجة 3-2 .