اخبار الرياضه

الاولمبي المصري يكشف طبيعة اصابة كريم العراقي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاولمبي المصري يكشف طبيعة اصابة كريم العراقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

اكد أيمن زين طبيب ​منتخب مصر الأولمبي​ أن كريم العراقي الظهير الايمن للمنتخب تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مواجهة ​منتخب غانا​ في الجولة الثانية من دور المجموعات ب​كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام​ التي تحتضنها مصر لغاية 22 الشهر الجاري .

و كشف زين أن اللاعب سيخضع للأشعة للاطمئنان على إصابته ومدى قدرته على المشاركة في مواجهة الكاميرون الخميس المقبل في ختام دور المجموعات.

وكان المنتخب الأولمبي قد نجح في تحويل تأخره أمام نظيره الغاني بهدفين مقابل هدف الى فوز بنتيجة 3-2 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاولمبي المصري يكشف طبيعة اصابة كريم العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا