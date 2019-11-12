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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاولمبي المصري يكشف طبيعة اصابة كريم العراقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
اكد أيمن زين طبيب منتخب مصر الأولمبي أن كريم العراقي الظهير الايمن للمنتخب تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مواجهة منتخب غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التي تحتضنها مصر لغاية 22 الشهر الجاري .
و كشف زين أن اللاعب سيخضع للأشعة للاطمئنان على إصابته ومدى قدرته على المشاركة في مواجهة الكاميرون الخميس المقبل في ختام دور المجموعات.
وكان المنتخب الأولمبي قد نجح في تحويل تأخره أمام نظيره الغاني بهدفين مقابل هدف الى فوز بنتيجة 3-2 .
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