شكرا لقرائتكم الزمالك يتظلم على قرارات اتحاد كرة السلة بشأن مباراة القمة مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، بتظلم لاتحاد كرة السلة، لإعادة النظر فى القرارات والعقوبات التى تم فرضها على لاعبى الفريق، بعد أحداث مباراة الزمالك أمام الأهلى فى دور الـ 16 من مباريات كأس مصر .

وشهدت مباراة الأهلى و الزمالك اشتباكات بين اللاعبين والجماهير والأجهزة الفنية، وبناء عليه قرر اتحاد السلة توقيع عقوبات و غرامات على لاعبى الفريقين، من إيقافات و غرامات مالية .

وتقدم الجهاز الفنى والإدارى لكرة السلة باستقالة إلى مجلس الإدارة، إلا انه تم رفضها، من جانب المجلس، وقاد عصام عبد الحميد وجهازه المعاون تدريبات الأمس بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة .

يذكر أن عقوبات اتحاد كرة السلة بعد المباراة جاءت كالتالى ..

إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيه.

إيقاف لاعب الزمالك هيثم السحرتي مباراتين وتغريم 50 ألف جنيه.

إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه.

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إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه.

إيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه.

تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه.

تغريم الأسماء الآتية 2500 جنيه وهم محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الأهلي.

تغريم الأسماء الآتية 2500 جنيه وهم عمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشام ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك.

وتطبيقا لمادة التشاجر طبقا لتقرير الحكم والمراقب تقرر الآتي:

توقيع غرامة على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه لإخلاله بعدد الجماهير المتفق عليه.

نقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب الجديد