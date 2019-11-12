شكرا لقرائتكم طارق يحيى يعتذر عن عدم تدريب سريع وادى زم المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال طارق يحيى لـ"الخليج 365" أنه أبلغ مسئولو الفريق المغربى باعتذاره عن تولي المهمة، بسبب وجود ظروف خاصة بجانب بعض الظروف الأسرية التي تعيقه عن قبول مهمة تدريب سريع وادى زم.
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