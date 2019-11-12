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طارق يحيى يعتذر عن عدم تدريب سريع وادى زم المغربى...

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جدة - عمرو شويل  

اعتذر طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك، عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى في الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت اقالته.

 

وقال طارق يحيى لـ"الخليج 365" أنه أبلغ مسئولو الفريق المغربى باعتذاره عن تولي المهمة، بسبب وجود ظروف خاصة بجانب بعض الظروف الأسرية التي تعيقه عن قبول مهمة تدريب سريع وادى زم.

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ووجه المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، الشكر لإدارة النادى المغربى، مؤكدًا أن فريق سريع وادى زم يمتلك إدارة على أعلى مستوى وظهر ذلك خلال مرحلة المفاوضات بينهما، وإنه كان يتمني العمل معهم إلا أن الظروف الخاصة التى طرأت حالت دون ذلك، متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة.

 

كان سريع وادى زم أشرف على إدارته الفنية فى وقت سابق المصرى طارق مصطفى، وحقق نتائج طيبة مما دفع مسئولى النادى للتفكير فى تكرار تجربة التعاقد مع مدرب مصرى مرة أخرى.

 

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