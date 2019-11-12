شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد طريقة علاج حمدي فتحي مع اللجنة الطبية بالنادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي، لاعب الفريق سيتم عرضه على الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، لاتخاذ القرار الخاص بعملية علاجه.
وقال طبيب الأهلي إنه تواصل بالأمس مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الذي أبلغه بإصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.
وأوضح محمود، أن اللاعب سيتم عرضه على رئيس اللجنة الطبية الدكتور أحمد عبدالعزيز، للبدء في مرحلة علاجه، وتعرض حمدي فتحي للإصابة أثناء مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم أمس على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يحدد طريقة علاج حمدي فتحي مع اللجنة الطبية بالنادي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.