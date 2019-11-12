شكرا لقرائتكم وائل جمعة يحث حمدى فتحي على الإصرار والمثابرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حث وائل جمعة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، حمدى فتحي، على الاصرار والمثابرة والعودة للملاعب أفضل مما كان عليه، وذلك بعد إصابته بقطع فى غضروف الركبة .

ونشر وائل جمعة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زي ما قدرت تكون لاعب مهم في الأهلي وزي ما قدرت تثبت نفسك بسرعة مع المنتخب، فالاكيد هترجع أقوى بالاصرار والمثابرة إن شاء الله"



تغريدة وائل جمعة

وأرسل مسئولو الأهلى نتائج الإشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق لأطباء ألمان، للتأكد من تشخيص إصابته ووضع الطريقة المثلى لعلاجه خلال الفترة المقبلة.

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وتعرض حمدى فتحى لقطع فى غضروف الركبة أثناء مشاركته فى مران المنتخب الذى أقيم مساء أمس الاثنين فى برج العرب، والذى يأتى فى إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

ووفقاً للتشخيص المبدئى فإن حمدى فتحى سيحتاج لإجراء جراحة عاجلة، على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر، فى الوقت الذى أعلن اتحاد الكرة تحمله لمصاريف علاج اللاعب.