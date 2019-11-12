شكرا لقرائتكم فايلر يقرر اقتصار التدريبات مرة واحدة يومياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا في الرابعة عصراً، خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، التي بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام.

وحدد الجهاز الفني بشكل مبدئي الأسبوع المقبل موعدا لخوض تجربة ودية، على أن يتحدد طرفها في وقت لاحق، وكان الأهلي قد بدأ أمس الاثنين المرحلة الثانية من الإعداد تحت قيادة فايلر، تحضيرا لمرحلة ما بعد فترة التوقف التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.