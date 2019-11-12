شكرا لقرائتكم جونيور أجاي يعود لتدريبات الأهلي عقب العودة من نيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم النيجيري جونيور أجاي، لاعب النادي الأهلي، غدا الأربعاء، في مران الفريق بعد عودته من نيجيريا، والانتهاء من تجديد جواز السفر الخاص به، وذلك وفقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وأكد "أجاي" عودته وانتظامه في مران الفريق وفقا للموعد المحدد له، للمشاركة في تدريبات الفريق ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد .

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وكان "أجاي" قد توجه إلى نيجيريا من الإمارات مباشرة بعد انتهاء معسكر الأهلي التدريبي الذي استمر لمدة أسبوع، واكتفى خلاله الجهاز الفني بالتدريبات البدنية والفنية وتأجيل فكرة إقامة تجارب ودية للمرحلة الثانية من فترة الإعداد.