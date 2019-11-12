شكرا لقرائتكم جونيور أجاي يعود لتدريبات الأهلي عقب العودة من نيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد "أجاي" عودته وانتظامه في مران الفريق وفقا للموعد المحدد له، للمشاركة في تدريبات الفريق ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد .
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