شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعرض على الأهلي علاج حمدي فتحي فى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطنى لإلتواء بالركبة خلال مران الفريق مساء الاثنين، بملعب استاد برج العرب وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب عقب التدريبات بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد أبو العلا إصابته بقطع بغضروف الركبة ، وأعلن اتحاد الكرة تحملة تكاليف العلاج وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم ومثلما حدث من قبل مع أكثر من لاعب أبرزهم محمود جنش وأحمد الشناوى ومروان محسن.
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