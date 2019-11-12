شكرا لقرائتكم شوقي غريب يرفض إراحة رمضان صبحي أمام الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقى غريب، على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون بعد غد (الخميس) فى الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر حتى 22 نوفمبر المقبل.

ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى تشكيل المنتخب الاولمبي، لاسيما وأنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.

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واستبعد شوقي غريب فكرة استبعاد رمضان صبحي من التشكيل الأساسى أمام الكاميرون، فى ظل الدور الكبير الذى يقوم به داخل الملعب كـ"قائد" للفريق.

كان منتخب مصر الأولمبى فاز على غانا أمس 3 / 2 وضمن التأهل إلى قبل نهائى بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة.