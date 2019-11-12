شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يلتقى طنطا ودياً استعداداً لعودة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح ذئاب الجبل في الفوز بالمباراة الودية الأولى بسداسية مقابل هدفين أمام منوف، على أن يلتقي المقاولون مع طنطا في المباراة الودية الثانية، كما يواجه المقاولون طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، ويختتم ذئاب الجبل مشوار الوديات بمواجهة المتحدة يوم الأحد المقبل.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.
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