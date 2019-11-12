المصري و بيراميدز فى مجموعة واحدة بمسابقة كأس الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع المصرى و بيراميدز فى مجموعة واحدة بجانب كلا من رينجرز النيجيرى ونوازيبو الموريتانى . و حضر مراسم القرعة أحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقى و هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للفيفا ،ووذلك بمقر الإتحاد الأفريقى . ونجحت 7 فرق عربية فى حجز مقاعدها بدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية وهم نهضة بركان المغربى، ومواطنه حسنية أغادير، والمصري البورسعيدي وبيراميدز المصريان، والنصر الليبى، وبارادو الجزائري، ونواديبو الموريتانى. أما الفرق المشاركة في دور المجموعات بشكل عام هى المصرى، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنيمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إيساي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، هورويا (غينيا)، النصر (ليبيا)، جوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست فيتس (جنوب أفريقيا) وزاناكو (زامبيا). Advertisements وجدد بيراميدز فوزه على ضيفه يانج أفريكانز التنزانى بفوزه بنتيجة 3 – 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدفاع الجوى"، بعدما فاز عليه فى عقر داره 2-1 ذهاباً، وكذلك المصرى بفوزه على ضيفه كوت دور إف سي من السيشل 2-0، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-0 ذهاباً، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 "الثاني". وتمكن جميع الأندية المصرية والمغربية المشاركة فى بطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" هذا الموسم فى حجز مقاعدها بدور المجموعات بمسابقتى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. ويتواجد الاهلي والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، والمصرى وبيراميدز بكأس الكونفدرالية، ومن المغرب يتواجد الرجاء والوداد فى دوري الأبطال، ونهضة بركان وحسنية أغادير فى الكونفدرالية.

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