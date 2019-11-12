محمد صلاح يلتقى وزير الاتصالات النيجيري قبل لقاء رئيس الوزراء...

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جدة - عمرو شويل تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي مع وزير الاتصالات النيجيري في القاهرة . ومن المنتظر أن يحضر وزير الاتصالات النيجيري قمة مصر الاقتصادية الأولى والتى تعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جلسة للتحول الرقمى وأهميته فى تطوير وتحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. في حين ينتظم محمد صلاح في معسكر منتخب مصر بـ"برج العرب" إستعداداً لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021 بالكاميرون . Advertisements وساهم الفرعون المصري محمد صلاح بتسجيل 69 هدفاً في 60 مباراة له على ملعب "آنفيلد" بجميع المسابقات حيث أحرز 51 هدفاً وصنع 18 هدفاً أخر. كما ساهم محمد صلاح في 52 هدفاً في 44 مباراة خاضها مع ليفربول بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" على ملعب "أنفيلد"، حيث سجل 38 هدفاً وصنع 14 هدفاً أخر.

محمد صلاح

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