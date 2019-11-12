شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يعد بالعودة من الإصابة أفضل من السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد حمدى فتحى لاعب النادى الاهلى، ومنتخب مصر، جماهير الكرة المصرية بالعودة أفضل من السابق بعد الاصابة التى تعرض لها.

وكتب حمدى فتحى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الحمد لله على كل شىء وراضي باي حاجه ربنا يدهالي الحمد لله اكيد ربنا بيختار الصح دايما واوعدكوا ان شاء الله هرجع اقوى واحسن من الأول دعواتكوا"

وأرسل مسئولو الأهلى نتائج الإشاعات والتقارير الطبية الخاصة بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق لأطباء ألمان، للتأكد من تشخيص إصابته ووضع الطريقة المثلى لعلاجه خلال الفترة المقبلة.

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وتعرض حمدى فتحى لقطع فى غضروف الركبة أثناء مشاركته فى مران المنتخب الذى أقيم مساء أمس الاثنين فى برج العرب، والذى يأتى فى إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

ووفقاً للتشخيص المبدئى فإن حمدى فتحى سيحتاج لإجراء جراحة عاجلة، على أن يستمر غيابه لمدة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر، فى الوقت الذى أعلن اتحاد الكرة تحمله لمصاريف علاج اللاعب.