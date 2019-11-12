حسام عاشور ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية...

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جدة - عمرو شويل حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ينتظم في تدريب الأحمر الجماعي ، الذي يقام في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، وكان عاشور قد اكتفى أمس بأداء جلسة في الجيم، في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.
ويشارك المغربي وليد أزارو في المران الجماعي الذي يقام على ملعب التتش، ويشارك أزارو في مران الفريق بعد وصوله إلى القاهرة قادما من المغرب وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني.
يشار إلى أن المدير الفني للفريق رينيه فايلر قد قام بتقسيم فترة الإعداد خلال التوقف إلى مرحلتين، تضمنت الأولى إقامة معسكر خارجي في الإمارات، وبدأت المرحلة الثانية أمس وتتضمن إقامة تجربة ودية، للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لفترة ما بعد التوقف، التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات مهمة في الدوري المصري، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس في تونس.
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