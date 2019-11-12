شكرا لقرائتكم حسام عاشور ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ينتظم في تدريب الأحمر الجماعي ، الذي يقام في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، وكان عاشور قد اكتفى أمس بأداء جلسة في الجيم، في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويشارك المغربي وليد أزارو في المران الجماعي الذي يقام على ملعب التتش، ويشارك أزارو في مران الفريق بعد وصوله إلى القاهرة قادما من المغرب وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني.