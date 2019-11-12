شكرا لقرائتكم شاهد.. كيف احتفل محمد صلاح بفوز المنتخب الاولمبي على حساب غانا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نشر محمد صلاح نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم والمحترف فى صفوف ليفربول الانجليزي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده على متن طائرة العودة إلى مصر حيث ينضم فراري الفراعنة إلى معسكر المنتخب اليوم.



محمد صلاح



كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة

وأشار محمد صلاح بعلامة النصر فى الصورة، للتعبير عن فرحته بفوز المنتخب الاوليمبي على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة.

Advertisements

وينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة المقام حالياً في برج العرب استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم افريقيا 221.

كان من المقرر أن ينضم محمد صلاح للمعسكر أمس، إلا أنه عدل موعد وصوله إلى القاهرة ليصل فى الساعات الأولى من صباح اليوم وينضم للمعسكر.

وانتظم جميع اللاعبين في مران المنتخب أمس بمن فيهم بعض المحترفين بعد انضمامهم للمعسكر وشارك أحمد حجازي في جميع أجزاء المران في حين أدي الثنائي محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه تدريبات تأهيلية للاستشفاء قبل المشاركة في مران اليوم.